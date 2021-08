Un parking à vélos de 1 500 places à la gare de la Ville?

En 2019, les trains CFL ont transporté 263 338 vélos contre 197 305 un an plus tôt, soit une hausse de 75%, a indiqué vendredi le ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch, dans une réponse parlementaire au député socialiste Mars di Bartolomeo. Il a a ajouté ne pas avoir pris en compte l'année 2020, peu signifiante, «en raison de la pandémie de Covid-19».

C'est sur la ligne 10 (Luxembourg-Troisvierges-Gouvy) qu'on retrouve le plus de deux-roues (64 419, soit 176 par jour), devant la ligne 30 (Luxembourg-Wasserbillig-Trèves) avec 56 837 vélos puis les lignes 60 (Luxembourg-Esch-Rodange) et 90 (Luxembourg-Nancy) avec un peu plus de 50 000.

Hausse des capacités

Le ministre note que le nouveau matériel qui sera en circulation à partir de 2023 et 2024 permettra d'augmenter «considérablement la capacité de transports de vélos». Certains trains vont ainsi permettre le transport de 24 bicyclettes contre 12 actuellement.

Sans monter dans les trains avec leur précieuse monture, les amoureux de la petite reine peuvent également déposer leur vélo dans une des 52 M-Box présentes dans 38 gares.

(Editpress)

François Bausch indique que de nombreux projets sont en cours pour créer davantage de places. Un parking couvert de 300 places sera ainsi prochainement accessible au pôle d'échange de Howald et «un parking souterrain d'une capacité d'environ 1 500 places est à l'étude pour le site de la gare de Luxembourg».

(mc/L'essentiel)