Des chauffeurs ivres ont encore fait des dégâts

Dans la nuit de vendredi à samedi, des automobilistes en état d'ébriété ont déclenché des accidents, indique la police.

Vers 1h, un habitant de la route d'Arlon à Strassen a rapporté qu'un couple se trouvait devant sa maison avec leur véhicule gravement endommagé, et que l'homme et la femme se disputaient depuis un moment. Une fois sur place, les forces de l'ordre ont constaté que la voiture n'avait pas été déclarée correctement. De plus, l'homme, qui ne pouvait pas s'identifier et n'avait pas de permis de conduire valide a indiqué avoir pris le volant après avoir bu de l'alcool. Les policiers lui ont fait un test d'alcoolémie, dont le résultat dépassait également la valeur maximale autorisée. En ce qui concerne la femme, elle a expliqué avoir aussi conduit, et avoir eu un accident peu de temps auparavant. Elle aussi a dû se soumettre à un test d'haleine, qui a été également positif. La femme transportait également une petite quantité de marijuana. Sur ordre du ministère public, les deux personnes se sont vu retirer leur permis de conduire et ont dû se soumettre à un test sanguin et urinaire à l'hôpital. En outre, la confiscation du véhicule a été ordonnée.

Vers 2h, sur un parking de la Place de Stalingrad à Esch/Alzette, il y a eu un accident de la circulation dans lequel un conducteur en état d'ébriété a heurté cinq véhicules immobilisés. Un test d'alcoolémie a montré un résultat positif.

La police heurte le véhicule accidenté dans un virage

Vers 3 heures du matin, une patrouille de police a été informée par un usager de la route d'un accident survenu à Niederfeulen. En se rendant d'Ettelbrück à Niederfeulen, le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule, est monté dans le fossé et s'est arrêté après avoir percuté une clôture en bois d'une maison. Sur le chemin de l'accident, de Heiderscheid en direction de Niederfeulen, la patrouille a heurté le véhicule accidenté dans un virage. Le conducteur et le copilote n'ont pas été blessés. Le chauffeur a subi un test d'alcool. Si le résultat est positif, il se verra confisquer son permis de conduire et une interdiction provisoire de conduire lui sera prononcée.

Par ailleurs, vendredi après-midi vers 16h, une patrouille de police qui circulait sur l'autoroute A13 de Bascharage à Esch/Alzette a arrêté un conducteur qui ne respectait pas les distances de sécurité. Lors du test d'haleine, il s'est avéré que le conducteur était ivre.

(L'essentiel)