Moins d'infections mais plus de décès au Luxembourg

Moins d'infections répertoriées, mais plus d'hospitalisations et de décès. C'est tout le paradoxe que laisse entrevoir la dernière rétrospective de la situation sanitaire au Luxembourg. Au cours de la semaine passée, le nombre de tests positifs au Covid-19 et de cas contacts a chuté de plus de 9%. Certes, le nombre de tests effectués a également baissé, mais de manière moins prononcée (-4,3%).

Une évolution positive des indicateurs qui contraste avec la situation dans les hôpitaux où «une nette augmentation des admissions» a été constatée (86 soins normaux et 21 soins intensifs la semaine passée contre 68 soins normaux et 18 soins intensifs la semaine antérieure), mais surtout avec le nombre de décès relativement important des derniers jours. 24 nouveaux décès entre le 1er et le 7 mars, c'est le double de la semaine précédente.

Au cours des cinq derniers jours, le virus a tué 21 personnes, des chiffres élevés que le pays n'avait plus connus depuis le cœur de la deuxième vague à la fin de l'année passée. Précisons tout de même que la moyenne d'âge des patients décédés la semaine dernière (84 ans) est conforme à celle observée depuis le début de la pandémie.

Le variant britannique majoritaire à 65%

S'il est évident qu'il existe un décalage entre le moment où les personnes se contaminent et l'instant où les conséquences dramatiques se font ressentir, cette différence interpelle, alors même que le taux de positivité des tests (1,94%) est légèrement inférieur à celui de la semaine dernière (2,04%) et que le taux d'incidence est passé de 210 cas pour 100 000 habitants à 191. Un taux toutefois bien plus élevé pour la tranche d'âge des 75 ans et plus (+46%) en raison notamment d'un foyer de contamination à la maison de retraite «Um Lauterbann» à Niedercorn.

Comment s'explique cette situation? La létalité du virus qui circule au Luxembourg est-elle différente? Quel est l'impact du variant anglais qui représente 65% des cas de Covid au Luxembourg? Autant de questions que les autorités de santé ne manqueront pas d'étudier à a lumière des différents indicateurs.

(Thomas Holzer/L'essentiel)