Quelle est la qualité de l'air au Luxembourg?

Le Système d’information géographique de la Grande Région (SIG-GR) et ATMO Grand Est se sont associés pour mettre en place une carte interactive de la qualité de l’air sur l’ensemble du territoire de la Grande Région (et donc du Luxembourg), indique ce lundi matin, le gouvernement, dans un communiqué.

Disponible en trois langues (allemand, anglais et français) sur le géoportail de la Grande Région dans la rubrique «Environnement», cette carte permet de consulter en quelques clics la qualité de l’air du moment sur l’ensemble du territoire. Il s'agit d'une évaluation réalisée au niveau des 98 stations de mesures du territoire de la Grande Région. Au Luxembourg, ces stations sont situées dans la capitale (2), à Esch-sur-Alzette, entre Beidweiler et Eschweiler (est du pays), à Oberpallen (ouest) et à proximité du bassin supérieur de Vianden (nord).

L’échelle représentée est basée sur l’indice européen de qualité de l’air, calculé à partir de cinq polluants majeurs nocifs pour la santé des citoyens et pour l’environnement: les particules en suspension (PM2,5 et PM10), l’ozone troposphérique (O3), le dioxyde d’azote (NO2) et le dioxyde de souffre (SO2).

«Une première étape vers des projets plus ambitieux»

Un sous-indice est calculé pour chaque polluant mesuré par la station, à partir de la moyenne horaire des concentrations du polluant sauf pour les particules (PM2,5 und PM10), où le sous-indice est basé sur une moyenne glissante des concentrations sur 24 heures. L'indice affiché est le plus élevé des sous-indices de chaque polluant. Il est classé sur une échelle allant de «bon» (indice 1) jusqu'à «extrêmement mauvais» (indice 6). Une couche interactive est disponible à la fois pour l’indice et pour chacun des cinq sous-indices.

Les données mesurées sont fournies par les cinq institutions suivantes, issues de la Grande Région et agréées pour chaque territoire: Administration de l’environnement (Grand-Duché de Luxembourg), ATMO (Grand Est), Landesamt für Umwelt (Rhénanie-Palatinat), Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (Sarre) et Service public de Wallonie (Wallonie).

«Cette première collaboration transfrontalière sur la qualité de l’air à l’échelle de la Grande Région est une première étape vers des projets plus ambitieux, comme le développement d’une application à destination des citoyens pour connaître la qualité de l’air du jour et à venir sur leur territoire», précise le communiqué.

(pp/L'essentiel)