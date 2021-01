«Si le variant britannique devient majoritaire...»

Le variant britannique du Covid-19 suscite de nombreuses inquiétudes en Europe, alors que l'Angleterre vient de décider d'un confinement strict pour lutter contre cette version bien plus contagieuse du virus. Au point de devenir la souche majoritaire en quelques semaines en Grande-Bretagne...

«S'il devient majoritaire au Luxembourg, alors ce sera inquiétant, et nous n'aurions pas d'autre choix que de renforcer les mesures restrictives. Ce n'est pas le cas pour l'instant puisque seul un nombre de cas limité a été identifié», a indiqué le Dr. Jean-Claude Schmit, directeur de la Santé, à L'essentiel. D'après les dernières données fournies par le Laboratoire national santé (LNS) en milieu de semaine, trois cas ont été identifiés. Si les infections ont eu lieu au Grand-Duché, deux patients revenaient de Grande-Bretagne. Pour le troisième, aucun lien n'a été établi avec le pays.

«Arriver à une surveillance complète»

Reste que le Luxembourg doit s'attendre à enregistrer davantage de cas de variant britannique du coronavirus. Et pour cause, les autorités vont procéder à une surveillance accrue sur l'ensemble du territoire et analyser en masse. «Jusqu'alors, seules 10% des échantillons étaient analysés. Nous allons monter en régime afin d'arriver à une surveillance complète», répond le Dr. Schmit. En clair, l'objectif est d'identifier la souche après chaque contamination au Grand-Duché.

Appelé VOC 202012/01, le variant britannique serait plus contagieux avec une transmission accrue de 50 à 70%. Le développement de cette souche pourrait provoquer une grimpée exponentielle du nombre de contaminations et un potentiel débordement du système hospitalier. Un autre variant originaire d'Afrique du Sud nécessite également une surveillance renforcée des autorités. «Il n'y a aucune information sur le fait que les infections par ces souches soient plus graves», note toutefois le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

D'après le Dr. Schmit, le variant britannique «ne change rien pour le vaccin». «En l'état actuel de nos connaissances, les experts pensent que les vaccins actuels seront efficaces contre ces souches», a récemment déclaré Henry Walke, des Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Selon le résultat de travaux communiqués vendredi par le laboratoire BioNTech, le vaccin de BioNTech/Pfizer semble efficace contre une «mutation clé» des variants britannique et sud-africain du coronavirus.

(Thomas Holzer/L'essentiel)