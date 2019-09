Le gouvernement très attendu sur Félix Braz

Le Conseil de gouvernement qui se réunit vendredi va évoquer le remplacement, au moins temporaire, du vice-Premier ministre et ministre de la Justice, Félix Braz, toujours dans un état «grave» depuis son accident cardiaque survenu le 23 août en Belgique, où Félix Braz reste hospitalisé. Le barbecue informel auquel la presse avait été invitée a été annulé mardi. Lex Delles, ministre du Tourisme et des Classes moyennes, a reporté une visite à l'aérodrome de Noertrange. Autant de signes qui soulignent la gravité de la situation. Comme L'essentiel l'a écrit mercredi, la ministre de la Culture et du Logement, Sam Tanson, reprendrait provisoirement le portefeuille de la Justice.

Actuellement, c'est François Bausch qui s'occupe des affaires courantes à la place de Félix Braz. Une situation qui ne peut pas durer puisque François Bausch est ministre de la Sécurité intérieure, donc de la police.

Reste à savoir si le gouvernement annoncera un remaniement plus important ou si Sam Tanson reprendra simplement la Justice sans qu'il y ait un jeu de chaises musicales plus vaste. Auquel cas Sam Tanson gérerait trois maroquins parmi lesquels celui du Logement, réputé particulièrement épineux. Le gouvernement a en tout cas fait profil bas jusqu'à maintenant et sa réaction de demain est d'autant plus attendue.

(Maurice Nagar/L'essentiel)