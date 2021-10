Dix permis de conduire retirés dans la nuit

Razzia sur les permis des automobilistes ivres, dans la nuit de vendredi à samedi! La police grand-ducale en a retiré une dizaine en l'espace de quelques heures. Lors de contrôles d'alcoolémie massifs, d'abord. De 22h à 1h30 du matin, les agents étaient le long de la RN11 à Echternach et de la RN10 à Bollendorf pour faire souffler les conducteurs dans le ballon. En tout, 229 automobilistes ont été contrôlés, donc cinq avaient trop bu et ont été verbalisés. Un permis de conduire a été confisqué sur place.

De 23h à 4h, des policiers ont aussi effectué des contrôles d'alcoolémie en divers endroits de la capitale, de 23h à minuit au coin du boulevard Joseph II et de la place Winston-Churchill, de 1h à 2h route d'Echternach et de 3h à 4h rue de Neudorf. De quoi soumettre 211 conducteurs à des tests d'alcoolémie. Et dans 14 cas, l'examen était positif, 13 procès-verbaux et un avertissement taxé ont été dressés et cinq permis de conduire ont été retirés.

Voiture accidentée abandonnée sur la voie de bus

D'autres permis ont été confisqués au fil des mauvaises rencontres faites par les patrouilles. Ainsi, vers 3h du matin, des agents ont trouvé des morceaux de voiture à l'intersection de l'avenue de la Liberté et de la rue Dicks, dans le quartier de la gare. Deux bornes avaient en outre été renversées. Un témoin a indiqué que la voiture impliquée dans l'accident avait filé vers la gare. Les agents l'ont retrouvée sur une voie de bus, le conducteur et son passager avaient pris la fuite à pied. Ils ont été retrouvés. Le conducteur était ivre. Il n'a plus de permis de conduire.

Au même moment, boulevard Victor-Thorn, un automobiliste ivre a eu un accident. Il est allé à l'hôpital sans son permis de conduire, confisqué en raison de son taux d'alcoolémie trop élevé. Deux autres automobilistes roulant de manière anormale et dangereuse ont été interceptés place de la Paix à Esch-sur-Alzette vers 3h50 et rue de Luxembourg à Bridel. Les deux étaient sous l'influence de l'alcool et ont dû donner leur permis aux policiers.

(L'essentiel)