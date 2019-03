26,3% des ménages ont des fins de mois difficiles

Si l'économie du Grand-Duché se porte bien, avec un taux de chômage relativement bas (5,1%), certains ménages luxembourgeois connaissent néanmoins des difficultés financières. Le Statec, qui fait régulièrement des études sur le sujet, indique ce lundi qu'en 2018, 26,3% des ménages luxembourgeois ont déclaré éprouver des difficultés à joindre les deux bouts. Ce chiffre, en baisse de 2 points par rapport à 2017, est quasiment identique à celui de l'année 2015.

Dans le détail, les fins de mois sont «très difficiles» pour 4,5% des ménages, «difficiles» pour 6,9% d'entre eux et «plutôt difficiles» pour 14,9% des ménages interrogés. La première catégorie a baissé de 1 point alors que les deux autres sont restés quasiment stables, précise l'institut de statistiques.

Le logement, une charge financière importante

Près de la moitié (48,6%) des ménages qui déclarent avoir des difficultés à joindre les deux bouts se disent toutefois capables de faire face aux dépenses imprévues, une proportion stable par rapport à 2017. En revanche, seulement deux tiers de ces ménages déclarent avoir les moyens de partir une semaine en vacances, loin de leur domicile.

Autre indicateur significatif, la charge financière du logement est perçue comme importante pour 69,2% des ménages qui connaissent des fins de mois difficiles, soit une augmentation de plus de 4 points par rapport à l'année 2017. Plus généralement, la perception des coûts liés au logement reste à un niveau élevé au Luxembourg. Environ 33% des ménages considèrent que la charge financière de leur logement est importante, 46,2% qu’elle l'est moyennement, et 20,3% qu’elle ne l’est pas du tout.

(pp/L'essentiel)