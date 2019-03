Ces secteurs offrent des salaires «hors normes»

Jusqu’à 250 000 euros par an. C’est la rémunération «stratosphérique» de certains directeurs des systèmes d’information (DSI), constatée par le cabinet de recrutement Hays Luxembourg, dans son étude de rémunération 2019, consultée par L’essentiel. «Tous les jours, nous rencontrons des DSI ayant des packages de 150 000 à 200 000 euros par an. Ils ont des profils internationaux et évoluent dans des grands groupes», précise Pierre Gromada, directeur.

Une tendance révélatrice de la pénurie de talents dans le secteur de l’informatique (IT), où un développeur peut prétendre à 35 000 euros en sortie d’école et à près de 100 000 euros après huit ans. Dans les services financiers, «les salaires ont retrouvé l’âge d’or d’avant la crise de 2008, surtout pour les personnes spécialisées dans le Private Equity, l’immobilier, le réglementaire et la conformité», observe Pierre Gromada.

Des salaires triplés après huit ans de métier

Les Risk manager, Head of tax et Head of tax confirmés évoluent autour de 140 000 à 150 000 euros annuels. Dans la banque, qu’ils soient agent de transfert, auditeur interne, Finance Manager ou encore comptable, leurs salaires peuvent tripler après huit ans de métier, à 100 000 euros et plus. «En 2018, des salariés ont changé d’emploi pour gagner 15 à 20% de plus, alors que la norme est plutôt de 5 à 10%».

Les salaires gratifient des effectifs plus fidèles dans l’industrie, allant d’une trentaine de milliers d’euros à bas niveau, à 170 000 euros pour des directeurs de site. Les salaires intermédiaires peuvent être très confortables, «notamment dans les entreprises qui ont leur centre de recherche et développement».

(Mathieu Vacon/L'essentiel)