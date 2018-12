«Quand la famille est touchée, c'est un choc»

L'attaque de Strasbourg a provoqué une onde de choc jusqu'à Luxembourg, où les liens avec Strasbourg sont forts et nombreux. Les proches du chef cuisinier Étienne-Jean Labarrère-Claverie ont ainsi été touchés de plein fouet par l'attentat. Parmi les personnes blessées dans l'attaque figure en effet Jérémy Raoult, 28 ans, musicien et cousin du patron du Cibo's.

«Quand la famille est touchée, c'est un vrai choc. On pense que cela arrive toujours aux autres et pourtant...», confie le cuisinier français à L'essentiel. Penser son cher cousin au milieu des balles semblait inimaginable. Et pourtant, c'est bien sur le jeune joueur de djembé que la violence du terroriste s'est déchaînée.

Le jeune homme tiré d'affaire

Présent dans un café du centre où il se préparait à jouer en concert, le Vosgien d'origine «était sorti fumer une cigarette avec ses amis». Quelques minutes plus tard, le jeune homme se retrouvait avec une balle logée dans la carotide.

Transporté dans un état grave à l'hôpital avec un pronostic vital engagé, «Lovetek», de son nom de scène, a été opéré. «Il est désormais tiré d'affaire», rassure Étienne, qui partira lui rendre visite dimanche.

«C'est ma tante qui m'a appris la nouvelle au téléphone le lendemain matin. Tu te rends alors compte que la famille c'est important... Heureusement, mon cousin est fort et il va se relever!».

(th/L'essentiel)