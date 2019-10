Cyril Molard de «Ma Langue Sourit» élu Chef de l'année

Gault&Millau, l’éditeur de guides gastronomiques, a dévoilé ce lundi les lauréats de l’édition 2020 de son nouveau guide «A Taste of Luxembourg». C’est Cyril Molard, chef propriétaire du restaurant «Ma Langue Sourit» situé à Moutfort qui a été récompensé comme premier Chef de l’année de la décennie.

Autre nouveauté dans ce nouveau guide, Baptiste Heugens (Two6Two) est le tout premier «Jeune Chef de l’année». Lady Jane obtient le titre de «Bar de l’année» et le Pas Sage «Pop of the Year». Pierre Zehner (La Distillerie et Côté Cour) est reconnu comme «pâtissier de l’année» et Claude Rameau (Pefferkär) est, quant à lui «sommelier de l’année».

Sébastien Périé (L’Atelier Windsor) a été récompensé par le titre «Hôte de l’année» et An der Villa de Thomas et Emeline Murer est la «nouveauté Remarquable de l’année», Giuseppe Molinaro (Tailor’s Concept) a remporté le titre de «Méditerranéen de l’année».

(mm/L'essentiel)