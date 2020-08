Des masques non conformes rappelés par le ministère

Les médecins-dentistes du Luxembourg ont tous reçu un courrier adressé par le ministère de la Santé. Datée du 18 août 2020 et signée de la «cellule logistique», la missive avertit sur la non-conformité de certains lots de masques distribués aux médecins plus tôt dans l’année, d'après les informations de L'essentiel. Les professionnels sont invités à ne pas utiliser le matériel issu du fournisseur chinois Anhui Changli et si besoin à échanger les masques «en quantité égale» à partir du 7 septembre au ministère de la Santé.

L’authenticité du courrier a été confirmée de source officielle, qui précise que les produits du fournisseur Jinlilaisi sont aussi concernés. Face à l’énorme demande de masques, les autorités «étaient contraintes de recourir, au cours de la période allant de mars à mai, à des filières alternatives, notamment chinoises», explique le courrier. Il a été pris «grand soin» de vérifier que les protections bénéficiaient des normes européennes, mais «un grand nombre de non-conformités» a été constaté dans des pays étrangers.

«Il y avait eu un premier test à l’arrivée des masques, mais le Luxembourg a plus tard décidé de faire procéder à des tests plus poussés, dans un laboratoire belge», indique une source proche du dossier. C’est là que les soucis ont été constatés. Le nombre de masques défectueux n'a pas été précisé, mais il s'agit de deux lots, sur huit testés. Les autorités se veulent rassurantes, les lots non conformes «ne présentaient pas de danger». Les masques incriminés sont tous de type FFP2, destinés aux professionnels, «le rappel ne concerne aucun masque distribué au grand public».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)