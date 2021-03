Hôtesse de caisse, c'est aussi «être au front»

À 40 ans, Angélique ne se doutait pas qu’elle allait vivre une crise sanitaire. Alors qu’elle travaille depuis 20 ans chez Auchan au Luxembourg, cette maman de deux enfants a pris sur elle pour gérer la situation. «Je m’organisais par rapport à mes horaires. Sur mes jours de repos, je passais la majorité de mon temps à aider ma fille de douze ans à faire ses devoirs», raconte-t-elle à L'essentiel.

Employée comme cheffe d’équipe dans le secteur service client, la frontalière française a profité de ses postes aux horaires décalés pour gérer sa vie de famille. Mais la situation restait compliquée. «Je me sentais débordée. C’était plus une fatigue psychologique, il fallait être au front à la maison et au travail», confie-t-elle. Heureusement, elle pouvait compter sur son conjoint mais aussi sur ses collègues. «Mon mari s’investit pas mal à la maison, puis nous sommes assez liés entre collègues. On ne se sent pas seul et c’est important».

«Je n’embrasse plus mes enfants»

Un soutien qui se voit chez cette femme, qui garde le sourire coûte que coûte. Outre les proches, il y a également la relation avec les clients qui lui a permis de souffler durant le premier confinement et qui l’aide encore aujourd’hui. Présente dans le supermarché pour les conseiller, mais aussi aux caisses, Angélique se trouve toujours en contact avec la clientèle et c’est ce qu’elle préfère. «Ça fait du bien. Échanger c’est important. Il y a certaines personnes qui sont seules chez elles et qui ont besoin d’avoir un dialogue avec quelqu’un».

Préoccupée par la satisfaction des autres, Angélique a toujours eu comme priorité le bonheur de sa famille et de ses clients. Mais être au contact avec des personnes externes au foyer chaque jour n’était pas très rassurant, surtout au début de la crise. «J’avais peur de transmettre le virus à la maison. Donc j’ai changé mes habitudes, je n’embrasse plus mes enfants. Nous nous sommes instaurés des règles. C’est dur pour moi mais surtout pour la plus jeune, qui a besoin malgré ses douze ans d’avoir un petit câlin».

Aujourd’hui, la famille reprend petit à petit ses habitudes et tente de vivre presque normalement en essayant de faire quelques projets. Et cela, aussi, en prenant du temps pour soi, une habitude presque perdue. «La semaine passée, j’ai profité de mes congés pour aller chez le coiffeur. Ca faisait des mois que je n’y étais pas allée, alors j’ai franchi le cap. Et se recentrer sur soi-même, c’est important».

(L'essentiel/Noémie Koppe)