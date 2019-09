Les médicaments sont-​​ils moins chers en France?

Passer la frontière et foncer en France pour s'acheter des médicaments à moindre prix est une idée qui circule au Luxembourg et en Belgique, pour le moment. Pour tordre le cou aux clichés, nous avons poussé la porte de trois pharmacies situées aux trois frontières dans un rayon de 5 km. Du côté de la pharmacie Neiens, route de Longwy, à Rodange, la mise en garde est évidente: «Il est très important de comparer des produits comparables», car on l'a rapidement remarqué au cours de notre enquête, «des médicaments ne sont pas forcément vendus de la même manière dans les trois pays, ni en même quantité».

Vendue sans prescription médicale dans les trois pays, la boîte de huit comprimés d'1 gramme de Dafalgan (paracétamol utilisé pour diminuer la fièvre, notamment) est affichée à 2,18 euros (0,27 euro/comprimé) en France contre 2,52 euros en Belgique et 3,07 euros au Luxembourg. «En France, cette boîte est considérée comme «dose toxique journalière», il est donc impossible d'en acheter en plus grande quantité, alors que le Luxembourg et la Belgique autorisent les clients à acheter une boîte de 50 comprimés affichée à 12 euros (0,24 euro/comprimé)», nous indique-t-on chez Multipharma, dans la Grand-Rue, à Athus.

Moins cher en France, mais pas toujours

Là où la France ne laisse aucune chance à la concurrence, c'est avec le Daflon, de l'hespéridine utilisé pour renforcer les vaisseaux sanguins. «La boîte de 60 comprimés est vendue à 13,90 euros à Mont-Saint-Martin», nous précise le pharmacien de la galerie d'Auchan, pôle Europe, «et les 120 comprimés sont échangés contre 25,9 euros». Au Luxembourg et en Belgique, on passe du simple au double. À Rodange, les 60 comprimés reviennent à 22,11 euros et à Athus, la même boîte est affichée à 22,75 euros.

«Nous n'avons pas vocation à faire des promotions sur les médicaments pour inciter les gens à les consommer», nous rappelle-t-on à Athus. «Et c'est le taux de TVA sur les médicaments qui explique la légère différence entre le Luxembourg (TVA à 3%) et la Belgique (6%)», nous ajoute-t-on à Rodange. «Le réseau d'achat, plus grand en France, nous permet de diminuer certains prix de 30 à 40%», nous est-il enfin précisé à Mont-Saint-Martin. En règle générale, il est moins cher d'acheter des médicaments en France, mais pas toujours. Drôle d'exception, un générique du Viagra (utile aux troubles de l'érection) est vendu, sous prescription, à 20,92 euros en France contre 14,99 euros au Luxembourg et en Belgique.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)