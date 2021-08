Des postes à pourvoir mais pas de candidats

9 735 postes sont déclarés vacants à l'Adem, pourtant, certains ont du mal à trouver preneurs. «Depuis des années, il y a une inadéquation entre l'offre et la demande. Une partie des profils des candidats de l'Adem ne correspond pas aux métiers concernés par les offres», explique l'Adem. «Nous cherchons des techniciens chefs de projets, soudeurs-plieurs et technico-commerciaux. Mais c'est très difficile à trouver. Si un candidat n'a des compétences que pour la soudure aluminium et pas acier, on est prêts aussi à former des gens via les centres de compétences», indique Franz Zepponi, administrateur-délégué chez Metalica.

Si Molecular Plasma Group n'a pas de mal à trouver des candidats dans le domaine administratif et financier, quand «nous proposons des postes de directeur commercial, coordinateur projets clients, spécialiste des applications, le recrutement est beaucoup plus difficile», confie Marc Jacobs, le CEO. La société développe et commercialise des technologies de pointe dans le domaine du nanorevêtement déposé par plasma atmosphérique.

Du côté de l'horeca, 80 % du personnel recherché l'est pour les métiers en cuisine et en salle. Même si des candidats sont proposés, «l'embauche ne se fait pas, parce qu'ils ne correspondent pas pour des raisons géographiques ou d'horaires, explique Dave Giannandrea à l'Horesca. Tous les métiers de l'artisanat et du commerce ont des difficultés à trouver les bonnes personnes et la crise a accentué ce phénomène. En partie parce que des cuisiniers et serveurs qui étaient au chômage partiel se sont reconvertis ailleurs».

