La «data» fait gonfler la facture de téléphone

133 minutes d'appels en national, 23 minutes vers l'international, 40 SMS, et 4,74 GB d'Internet mobile par mois. C'est la consommation moyenne d'un client luxembourgeois avec son téléphone mobile, selon des données de l'Institut luxembourgeois de régulation (ILR) publiées jeudi.

Avec ce profil, il est possible de trouver trois offres à 20 euros par mois et même une à 19 euros, en activant une option à 9 euros. En faisant tomber sa consommation à 3 GB et en limitant appels et SMS à 1 000 unités (une unité valant une minute et/ou un SMS), on peut même se passer de cette option, et donc s'en sortir avec une facture de 10 euros par mois. Avec un usage considéré comme «élevé» (dix heures d'appel national, une heure à l'international, 500 SMS et 5 GB), il est encore possible de se tourner vers les trois forfaits affichés à 20 euros.

Mais c'est bien l'usage de l'Internet mobile - de plus en plus la norme - qui fait gonfler la note. Si l'on s'en tient à une consommation de 7 GB, il reste encore une offre à 20 euros. Passé cette limite, il faut alors rajouter au moins 9 euros par mois pour couvrir sa consommation d'Internet mobile. L'offre la moins coûteuse pour un usage «intensif» (onze heures d'appel, dont une à l'étranger, 500 SMS et 10 GB) est donc de 29 euros, et de 39 euros en mode «très intensif» (20 GB). Hors promotions ponctuelles.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)