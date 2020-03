En circulant sur les voies, il détruit le gazon du tram

Un Mobile Reporter de L'essentiel nous a signalé, ce vendredi, photo à l'appui prise en début de semaine, une forte détérioration d'une bande de gazon située près des voies du tram à Luxembourg-Ville. «Je suis scandalisé», nous a affirmé Georges Dessouroux au téléphone. «Le gazon a été totalement ruiné sur les voies situées à l'arrière de l'ancienne école européenne au Limpertsberg».

Cette ancienne école européenne est aujourd'hui devenue l'Institut national des langues (INL) et les voies du tram sont précisément situées sur l'Allée des résistants et des déportés, entre l'allée Scheffer, et la rue Jean-Pierre Probst. «Cette voie n'est pas encore utilisée par le tram pour le moment», précise encore notre Mobile Reporter de 70 ans, depuis toujours résident de la capitale. «Je m'attendais, malheureusement, à ce type de dégradation. La ville de Luxembourg aurait dû barricader l'accès à cette voie du tram».

Des voies engazonnées composées de rouleaux de gazon

«Les traces de pneus sont visibles sur 50-60 m le long du cimetière Notre-Dame», regrette Monsieur Dessouroux. «Tout le gazon est ruiné. C'est un rouleau qui avait été déposé à cet endroit. Le remplacer à nouveau devrait coûter moins cher que de remplacer tout le terrain de football du stade du Josy-Barthel, mais tout de même... Si l'on regarde de près ma photo, j'ai l'impression que le même véhicule est passé dans un sens avant de revenir dans l'autre».

Pour rappel, du gazon est disposé sur plusieurs plateformes du tram de Luxembourg-Ville. Ces «voies engazonnées», comme les avait qualifiées François Bausch, ont plusieurs objectifs: garantir une bonne exploitation de la vitesse du tram et apporter de l'oxygène par la photosynthèse. Ces 25 000 mètres carrés de surface engazonnée sont également arrosés 10 minutes par jour et par zone entre 1h et 5h du matin pour éviter d'arroser les passants.

