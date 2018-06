Des photos de leur passage vers l’âge adulte

Pour les 125 ans du Lycée de garçons (LGL), une exposition photographique en collaboration avec Lanterne Magique, structure artistique et pédagogique, débute ce vendredi, jusqu'au 15 octobre 2018. Séverine Peiffer et Joël Nepper, fondateurs de la structure, ont travaillé depuis février avec des élèves ayant choisi l'atelier «photographie et expériences historiques» dans leurs cours.

Les photos de l'exposition sont réalisées grâce à une ancienne technique du XIXe siècle, le collodion humide. Imprimées sur du verre, elles ont un aspect différent des clichés modernes. Nicolas, 17 ans, explique qu'il trouve le sujet «très intéressant». «En plus d'utiliser une technique photographique ancienne, j'ai aussi pu mener une introspection de ma propre transition à l'âge adulte».

Angela, 18 ans, raconte: «C'était comme un instinct pour moi de proposer mes idées sans savoir ce que je voulais exprimer, mais je pense que ça se lit dans la photo». Séverine Peiffer et Joël Nepper expliquent que «leur souhait était de transmettre un procédé photographique qui risque d'être oublié et pour que les élèves puissent exprimer leurs émotions et sentiments d'une façon différente». L'exposition sera visible sur le parvis du lycée.

Le reportage de L'essentiel Radio:

(Joanne Reinard/ L'essentiel)