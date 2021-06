Fusillade de Remich: une femme a été extradée

La police allemande a indiqué jeudi avoir extradé vers le Luxembourg une femme de 32 ans, de nationalisté albanaise, impliquée dans les coups de feu tirés à Remich dans la soirée du 24 novembre dernier. Le parquet a confirmé à L'essentiel que la jeune femme avait bien été remise aux autorités luxembourgeoises en date du 17 juin 2021.

Il a par ailleurs rappelé que l'auteur des coups de feu, Aldo Iamandi, était toujours en fuite. Depuis le 11 février dernier, un mandat d'arrêt européen et un mandat international ont été émis contre cet Albanais de 30 ans, accusé de tentative de meurtre.

Il pourrait toujours être armé

Le 24 novembre, vers 22h30, il aurait tiré des coups de feu et blessé un homme à la jambe, sur la route à proximité du pont frontalier.

Europol recherche des indices permettant de retrouver la trace du tireur mais appelle la population à une grande prudence: l'homme pourrait toujours être armé. Fin avril, cette agence européenne de police criminelle a indiqué qu'il avait séjourné à Bruxelles en 2020 et qu'il roulait dans une Mercedes G AMG. Toute information peut être communiquée à Europol via fast.lux@police.etat.lu ou directement via www.eumostwanted.eu.

(mc//L'essentiel)