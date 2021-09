Les ministres européens des Affaires étrangères étaient réunis jeudi et vendredi à Brdo, en Slovénie, et ont notamment discuté de la situation en Afghanistan. Le Luxembourgeois Jean Asselborn est notamment intervenu dans la discussion. Selon lui, «pour éviter une crise migratoire, il faut éviter une crise humanitaire». Pour ce faire, le chef de la diplomatie luxembourgeoise estime qu'il faut soutenir «immédiatement les agences onusiennes et les autres partenaires internationaux pour acheminer une assistance humanitaire directe au peuple afghan».

Malgré ça, certains habitants du pays tombé entre les mains des islamistes risquent leur vie en restant. «Notre action doit aussi permettre aux Afghans en péril, aux plus vulnérables, de quitter l'Afghanistan pour sauver leurs vies. Nous avons une responsabilité morale envers tous ceux qui se sont engagés pour les valeurs démocratiques et les droits humains, et qui ont rêvé et travaillé avec nous pour un Afghanistan moderne», martèle Jean Asselborn, citant notamment les journalistes, défenseurs des droits humains, juges, procureurs, professeurs... «qui sont maintenant directement menacés. L'Union européenne se doit de garder ses portes ouvertes».

Jean #Asselborn en marge de la réunion informelle #Gymnich ???????? à Brdo ???????? au sujet de l’#Afghanistan:



« La plupart des Afghans préfèreraient rester dans leur pays, mais beaucoup sont obligés de le quitter pour sauver leur vie. L‘UE se doit de garder ses portes ouvertes » pic.twitter.com/IfLBUWCIS6 — MFA Luxembourg ???????? (@MFA_Lu) September 2, 2021

La réunion de Brdo a permis de dégager des demandes et exigences que l'UE devra avoir vis-à-vis des talibans, explique un communiqué du gouvernement publié ce vendredi soir. L'UE devra exiger des talibans qu'ils rompent avec toutes les organisations terroristes, respectent les droits de l'homme, en particulier la dignité de la femme, forment un gouvernement de transition inclusif et laissent l'aide humanitaire arriver à ceux qui en ont besoin. L'Europe va aussi réclamer aux talibans de laisser partir les Afghans et citoyens étrangers qui veulent quitter le pays.

(L'essentiel)