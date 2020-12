Les frontaliers français sont les moins bien payés

Le nombre de frontaliers au Luxembourg a augmenté plus vite de 2015 à 2019, selon des chiffres publiés ce mardi par le Statec. Ainsi, sur ces cinq dernières années, le nombre de travailleurs venant exercer au Luxembourg a grimpé de 4,3% en moyenne chaque année, contre 3,9% sur la période 2005-2019. Les Français sont majoritaires (52%) et Belges et Allemands sont désormais à égalité (24% chacun), alors qu'en 2005 les Belges (27%) étaient plus nombreux que les Allemands (22%).

Le Statec détaille les salaires des frontaliers par nationalité pour l'année 2019. Il en ressort qu'avec 48 091 euros de rémunération annuelle, les travailleurs venant de France sont les moins bien payés. Ils touchent environ 10 400 euros de moins que les Belges (58 496 euros par an) et 8 700 euros de moins que les Allemands (56 768 euros). L'institut statistique explique cette différence par la «spécialisation» des frontaliers. Ainsi, les Français sont plus nombreux dans l'Horesca ou le commerce, des activités moins bien rémunérées, et sont plus jeunes que leurs homologues belges et allemands.

La pandémie a changé la donne

À l'opposé des 200 721 «frontaliers entrant», qui viennent travailler chaque jour au Grand-Duché, le Statec compte 13 159 «frontaliers sortants», dont 88% travaillent auprès d'institutions internationales, les 1 573 restant se partageant entre des emplois en Allemagne, en France et en Belgique. Au final, le Luxembourg envoie 10,3 milliards d'euros de salaires vers l'étranger que le contraire.

S'y ajoutent des prestations sociales de 154 millions d'euros versés par le Luxembourg à l'étranger en 2019, plus 39,7 millions d'euros d'indemnités de chômage et 26,7 millions d'euros pour les bourses d'étudiants résidant à l'étranger. Le Statec souligne aussi que le nombre de frontaliers retraités est inférieur au nombre de frontaliers actifs.

Toutes ces données ont bien sûr changé en 2020, crise économique liée à la pandémie oblige. Le nombre de frontaliers a baissé pour la première fois cette année et au premier semestre, la balance globale des paiements avait fortement reculé, à 706 millions d'euros, notamment en raison de la forte augmentation des versements sociaux aux frontaliers, touchés par le chômage partiel et le congé extraordinaire pour raisons familiales.

(jw/L'essentiel)