Le rappeur Denzel Curry va enflammer la Rockhal

Denzel Curry va finalement se produire à la Rockhal. Le rappeur floridien avait annulé son précédent concert à Esch-Belval, en décembre 2019, pour «raisons de santé», quelques semaines avant le début de la pandémie. Deux ans plus tard, son buzz n'a pas faibli et les fans de hip-hop peuvent se préparer à une déferlante d'énergie et de créativité, le jeudi 22 mai prochain.

Connu pour ses performances scéniques surpuissantes et sa capacité à se renouveler à chaque album, l'artiste de 26 ans va débarquer avec de la musique tout fraîche, suivant la sortie de son nouvel album «Melt My Eyez See Your Future» dans les prochaines semaines, et stimulé par une prestation au célèbre festival Coachella en avril.

Le premier single «Walkin» est sorti en même temps que l'annonce de la tournée dans un registre moins fougueux que sur les précédentes sorties.

Les fans doivent d'ailleurs s'attendre à un projet plus personnel, fruit des musiques qui ont marqué son enfance. «L'album inclura du jazz et d'autres genres que j'ai écouté étant plus jeune dans la maison de mes parents. Cet album sera composé de tout ce que je n'ai pas pu vous donner sur les autres disques, car j'avais des problèmes de dépression et de colère», explique-t-il.

Lors de sa tournée, Denzel Curry sera notamment accompagné du jeune rappeur originaire d'Atlanta Kenny Mason, une autre pépite à découvrir sur scène. Les billets pour le concert au Luxembourg seront mis en vente prochainement sur le site de la Rockhal.

Denzel Curry just announced US and Europe tour dates, with support from Kenny Mason, redveil, Mike Dimes, and PlayThatBoiZay. pic.twitter.com/8l0CICVv9X — Pigeons & Planes (@PigsAndPlans) January 24, 2022

(th/L'essentiel)