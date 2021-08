Les experts en cybersécurité sont les mieux payés

Avec près de 130 000 euros par an en moyenne, Luxembourg est la ville la plus rémunératrice du globe pour les experts en cybersécurité. C'est ce que révèle le site spécialisé «The Techshielder» dans une étude sur un secteur en pleine expansion. Derrière Luxembourg, Copenhague (101 000 euros annuels) et Tokyo (99 000 euros annuels) sont les villes qui paient le mieux.

Des chiffres qui sont cependant à relativiser puisque dans son étude globale sur les jobs dans la cybersécurité, fondée sur différents critères comme le salaire moyen, la demande et le coût de la vie, le site spécialisé dresse un classement plus nuancé des meilleures villes.

Pénalisée par son coût de la vie élevé et la faiblesse de la demande de son marché, en comparaison avec une ville comme Singapour ou Londres, Luxembourg est éjectée au pied du podium du classement des villes où il fait bon vivre quand on est qualifié en cybersécurité. La première place revient à Washington, suivie de Singapour et de Berlin.

(L'essentiel)