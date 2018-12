Le tour du monde sans quitter Luxembourg

«Rien que les pasteis de nata (pâtisseries à la crème), on en vend 1 600 par jour. Mais nous proposerons aussi des beignets de viande, de morue…», sourit Maria Teresa Weitzel, coordinatrice du stand portugais au Bazar international.

Bazar international

Samedi, de 11 à 19 h, et dimanche, de 10 à 18 h, à Luxexpo The Box.

Ce week-end, les bénévoles vont à nouveau retrousser les manches pour la 58e édition du Bazar international qui se tient à Luxexpo The Box. En tout, ils sont 1 500 à préparer ce tour du monde sans quitter le Luxembourg qu’ils offriront au public. Plus de 28 000 visiteurs sont attendus et 59 nations seront représentées.

Chacun fera découvrir un pan de sa culture. «Nous avons ramené du vin de Porto et de la porcelaine. Et quand il nous reste des invendus, nous les stockons à la résidence de notre ambassade au Luxembourg», explique Maria Teresa Weitzel.

Pour la bonne cause

Les visiteurs goûteront du saumon irlandais, du fromage néerlandais, achèteront de la déco de Noël scandinave. Ils échangeront avec des résidents issus de pays proches ou plus lointains comme l’Égypte, l’Australie, la Mongolie...

Et ce sera pour la bonne cause. «Les recettes du Bazar international servent à soutenir des projets humanitaires à travers le monde, proposés par les stands. Nous avions récolté 560 000 euros l’an dernier», dit Veronica Bock, membre du comité du Bazar international.

