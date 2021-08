Le Covid a mis le feu au Centre antipoisons

Jamais, depuis 2005, le Centre antipoisons n'avait reçu autant d'appels depuis le Luxembourg. C'est le constat édifiant dressé dans le rapport d'activité 2020 grâce à des chiffres enregistrés du 1er janvier au 31 décembre. Avec 972 appels reçus en 2020, contre 780 en 2019, le nombre d'appels, pour la plupart en français (92,8%), a connu une augmentation de 19,8%. Et cette hausse est constante ces dernières années. De 90 appels en 2010, on est rapidement passé à 382 appels en 2015.

Pour appeler le Centre antipoisons gratuitement depuis le Luxembourg, le numéro est le 8002-5500.

Pour l'année dernière, selon le Centre antipoisons, cette augmentation est étroitement liée à la crise du Covid-19. Après avoir reçu 64 appels en février, le nombre d'appels mensuels a en effet augmenté de manière significative en mars (90 appels et arrivée de la 1re vague), en mai (89 appels), en août (89 appels), et surtout en octobre (98 appels) et en novembre (101 appels). Une très large majorité de ces appels (822 appels, soit 85%) concernait des demandes d'informations en urgence suite à un contact avec un produit. Et la plupart des intoxications (80,3%) étaient relatives à des accidents domestiques.

Qui sont les victimes?

Suite aux 822 appels, qualifiés de «classiques», reçus par le Centre antipoisons depuis le Luxembourg, 840 «victimes» étaient concernées. 799 êtres humains et 41 animaux. Chez ces derniers, 33 chiens, 7 chats et... 1 lapin figuraient parmi les «victimes animales» recensées dans les intoxications au Grand-Duché lors de l'année 2020. Au niveau des «victimes humaines», les enfants étaient très largement au premier plan avec 500 éléments chez les 0-14 ans. La plus grande méfiance est recommandée pour les enfants entre 1 an et 4 ans exposés au risque d'intoxication dans 45,4% des cas. Avant l'âge de quatre ans, le Centre antipoisons rappelle que mettre en bouche un produit ou l'avaler fait partie d'un comportement d'exploration «normal». Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, plus de neuf accidents sur dix sont des «intoxications accidentelles».

Cette augmentation des appels au Centre antipoisons se caractérise également par de nombreux visiteurs en provenance du Grand-Duché sur le site Internet CentreAntipoisons.be. En 2020, 5 085 visiteurs uniques, pour être précis, ont été notifiés et un total de 7 908 pages ont été consultées par des internautes résidant au Luxembourg. Selon le rapport qui nous a été fourni, les pages consacrées aux «piqûres de guêpe» (821 visiteurs), aux «chenilles processionnaires (405 visiteurs), aux «intoxications de chien par le chocolat» (246 visiteurs), aux «huiles essentielles (135 visiteurs) ont été les plus consultées.

(fl/L'essentiel )