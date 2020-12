«Pas de violences, sauf en cas de légitime défense»

Des agents de sécurité en soutien de la police jusqu’en janvier dans la capitale? La question déchaîne les passions. Elle a crispé tout le week-end les relations entre la Ville de Luxembourg et le ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox, qui a rappelé les prérogatives de la police. Lundi encore, l'opposition au conseil communal a réclamé des comptes à la majorité sur la mission qui a été fixée par la Ville à ces agents? Sollicitée par L'essentiel, GDL Security, choisie dans l'appel d'offres, a répondu.

«Elle consiste à assurer la prévention visible sur la voie publique dans certains quartiers de la Ville de Luxembourg. Les agents marquent une présence (...) et circulent dans le périmètre défini et «au cas où des incidents nécessitant l'intervention de la police sont constatés, les agents doivent la contacter immédiatement», précise l'entreprise, qui s'engage au respect des lois et de la probité et à «faire preuve de discernement et d'humanité». Avant d'ajouter: «Sauf dans les cas de légitime défense (...) les agents ne doivent jamais user de violences même légères».

«Éviter toute confusion avec un service de police»

Et si un agent est témoin d'un crime ou d'un délit flagrant, «il ne peut retenir une personne sans en aviser sans délai les services de police». GDL Security l'assure, pour cette mission qui prévoit trois équipes de deux hommes et un chien du 1er décembre au 31 janvier, les agents ne peuvent «porter une arme» et doivent éviter par leur comportement et leur mode de communication «toute confusion avec un service de police». Une mission identique à celle que lui a confiée la ville de Differdange, précise GDL Security.

Sollicitée par la capitale, par exemple lors de la Schueberfouer, G4S Luxembourg confirme. «Les équipes sont formées à la désescalade pour désamorcer les conflits. Nous sommes là pour faire de la prévention et appeler si nécessaire les forces de l'ordre», note son directeur général, Laurent Jossart. Un agent ne peut «verbaliser ou appréhender ou intervenir physiquement et s'il doit riposter en légitime défense c'est de manière proportionnée». Pour Marc Kieffer, secrétaire général de la Fedil security services, ce débat a surtout «le mérite d'exister pour que les missions soient clarifiées».

(L'essentiel/Nicolas Martin)