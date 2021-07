Les résidentes sont parmi les plus sveltes d'Europe

Au Luxembourg, près de la moitié seulement de la population (49,2%) de plus de 15 ans avait un poids normal en 2019, selon l'enquête européenne par entretien sur la santé (EHIS) publiée ce jeudi par Eurostat. C'est-à-dire un Indice de masse corporelle (IMC) compris entre 18,5 et 25. C'est bien plus que la moyenne européenne (45,8%).

Taux d'obésité dans la moyenne



Le taux d'obésité (IMC supérieur à 30) au Grand-Duché est dans la moyenne européenne (16,1%) et est quasiment identique à celui de la Belgique (15,9%), supérieur à celui de la France (14,4%) mais inférieur à celui de l'Allemagne (18,5%). C'est encore une fois à Malte qu'on retrouve la plus forte proportion de personnes obèses (28,1%) devant l'Irlande (25,8%). C'est en Roumanie et en Italie que le taux est le plus bas (10,5% et 11,4%).



À noter qu'à l'inverse, le Luxembourg est un des pays européens où la proportion de personnes en sous poids (IMC inférieur à 18,5) est assez élevée (3,7% contre 2,9% au niveau européen).

«Seuls» 47,1% des résidents étaient en surpoids (IMC supérieur à 25). C'est un taux parmi les plus faibles d'Europe, même s'il est déjà alarmant. Seules l'Italie (44,7%) et la France (45,4%) ont des pourcentages moins élevés quand la moyenne européenne tourne autour de 51,3%. C'est à Malte et en Croatie que le surpoids est le plus fréquent (65% des habitants).

Un taux «faible» que le Grand-Duché doit à la ligne de ses résidentes: elles ne sont «que» 37,7% à être en surpoids contre 56,5% des hommes. 57,1% des habitantes du Luxembourg ont un poids normal et décrochent la 2e place du podium juste derrière les Italiennes (57,6%) et assez loin devant les Norvégiennes (54,9%).

Sans surprise, la proportion de personnes en surpoids augmente avec l'âge (20,6% des 15-24 ans étaient en surpoids au Luxembourg en 2019) et explose après 35 ans (46,5% chez les 35-44 ans, 55,4% chez les 45-54 ans et jusqu'à 60,9% chez les plus de 65 ans).

À noter que le niveau de diplôme a une influence sur le poids: entre 52 et 54% des personnes ayant le bac ou moins sont en surpoids contre seulement 39,6% pour les diplômés du supérieur.

(mc/L'essentiel)