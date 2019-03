Les Galeries Lafayette se dévoilent au Royal-​​Hamilius

Figure de proue du nouveau complexe Royal-Hamilius dans la capitale, les Galeries Lafayette entrent dans la dernière ligne droite de leur installation. Ce vendredi, le groupe Codic, développeur du projet, a indiqué avoir livré la coque de l'espace qu'occupera le groupe français au sein du bâtiment.

Sur les photos diffusées pour l'occasion, on peut découvrir un atrium surplombé d'une vaste verrière au dernier étage, et le rez de chaussée, d'où partent les escalators. Le grand magasin se déploiera sur 9 000 m² et six niveaux. Une terrasse avec vue panoramique sera installée au dernier étage. «Dans la perspective d’une ouverture prévue en fin d’année 2019, les Galeries Lafayette entament neuf mois de travaux visant à aménager leur futur magasin qui proposera le meilleur de leur savoir-faire en matière de Mode et Maison, à la fois luxe et premium», indique Codic, dans un communiqué.

Le développeur précise que seize cellules commerciales, d'une surface allant de 30 à 630 m², sur un ou plusieurs niveaux, sont encore en cours de commercialisation. Autour, le vendeur de produits culturels Fnac, un magasin alimentaire premium Delhaize et un restaurant sur le toit, géré par Moma Group, ont déjà été annoncés. Ces enseignes recevront les clés de leur espace, «dans les prochaines semaines», selon Codic.

Prêt pour une visite virtuelle du #RoyalHamilius ? Découvrez la place Royal-Hamilius et flânez devant les futures boutiques du Royal-Hamilius.

N'oubliez pas de lever les yeux pour admirer le travail d'orfèvrerie réalisé sur la façade des @Galeries_Laf. #Luxembourg #retail pic.twitter.com/83Qy2Q6I8n — royalhamilius (@royalhamilius) 25 février 2019

(L'essentiel/mv)