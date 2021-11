Bettel célèbre les 100 ans de l'UEBL... sur TikTok

On avait émis quelques doutes, en avril dernier, lorsqu'il avait fait sa toute première apparition sur TikTok. Neuf mois plus tard, force est de constater que le Premier ministre, Xavier Bettel, a bel et bien décidé d'intégrer les codes de ce réseau social très en vogue chez les jeunes générations. Et ce, même pour des rencontres officielles...

Ce mercredi 17 novembre 2021, la Belgique et le Luxembourg fêtent en effet les 100 ans de l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL). «Quelle belle histoire! Un siècle d'amitié, de coopération et de solidarité», avait déjà indiqué, ce mardi, le Premier ministre luxembourgeois.

En pleine célébration, Xavier Bettel est ainsi (ré-)apparu sur TikTok, le temps d'une très courte séquence de six secondes où on le voit, masqué, «faire un check» avec le Premier ministre belge, Alexander De Croo. Simple et efficace manière de communiquer ou nouveau gadget social à la mode?

#BeLux100 - Demain, nous retrouverons nos amis belges pour célébrer les 100 ans de notre union économique #UEBL.

Quelle belle histoire! Un siècle d'amitié, de coopération et de solidarité.

Qu'est-ce qui rend cette union et nos voisins si uniques? Réponse des citoyens ????????????????: pic.twitter.com/5tJqhab3GO — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) November 16, 2021

