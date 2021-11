Mordue par un renard au petit-​​déj' sur sa terrasse

Vendredi vers 7h, comme tous les matins, Caroline Van Langendonck prenait son café et lisait ses e-mails sur son GSM, sur sa terrasse au cœur du village de Kehlen, au nord-ouest de la capitale quand une douleur intense l'a saisie au mollet. Un renard venait d'y planter ses crocs. «J'ai su tout de suite que ce n'était pas un chien à sa façon de respirer et de bouger, et j'ai aperçu sa queue quand il s'est enfui. Je ne l'avais pas dérangé, il est venu vers moi», raconte la résidente.

Son mari Joël Adam, alors à l'étage, a accouru en l'entendant crier. Il a vite prévenu les secours et alerté le voisinage. «Nous avons passé quatre heures à l'hôpital où ma femme a reçu le vaccin contre la rage et d'autres maladies. Trois rappels sont prévus». Il avoue sortir désormais sur la terrasse avec un bâton en main. Via un message posté sur les réseaux sociaux pour prévenir «les voisins et leurs enfants de la présence d'un renard agressif», le couple a eu écho d'une autre attaque il y a deux semaines, à 300 mètres de là.

«Les gens qui les nourrissent pour faire des photos»

«Ma mère a été mordue au talon en pleine rue en allant vers le garage. Elle n'a pas été blessée, mais a très bien vu le renard. D'ailleurs, ici, on le voit tout le temps. Je prends souvent des photos. Peut-être sont-ils deux. En tout cas ils n'ont pas peur», confie un habitant, dont les appels à l'Administration de la nature et des forêts étaient restés vains. Samedi, les services se sont rendus sur place et une opération de piégeage est programmée ce lundi.

Comment expliquer ces attaques? Il faudra d'abord écarter définitivement la piste de la rage, peu probable car depuis 1990, il n'y a plus eu de mammifère enragé identifié au Luxembourg. Une chauve-souris atteinte avait toutefois mordu un homme au sud du Luxembourg en 2013. Joël Adam, qui avait renoncé il y a trois ans à son élevage de poules car «elles avaient toutes été mangées», pointe du doigt deux problèmes: «D'abord la présence des rats qui sont de plus en plus nombreux, mais aussi les gens qui nourrissent les renards parfois pour faire des photos».

«Ils "aboient" comme des chiens»

Accusé, depuis vendredi, de vouloir nuire aux renards, Joël rappelle qu'il militait il y a quelques années encore pour l'interdiction de les chasser. Il avait même créé un groupe sur Facebook et assure qu'il les défend toujours: «Je cultive des vergers et le renard est très précieux contre les souris qui s'attaquent aux racines. Il est important pour la biodiversité. Il faut le protéger… mais pas le nourrir». «Ces renards n'attaquent pas par faim. Ils sont bien nourris cela se voit», abonde un voisin. «On le voit en plein jour et la nuit en pleine rue, ils "aboient" comme des chiens», assure Caroline, dont les douleurs et traces de morsure étaient encore présentes dimanche.

Secrétaire général de la Fédération Saint-Hubert des chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg (FSHCL), Richard Frank précise qu'outre ces personnes, des chiens ont aussi été attaqués à Kehlen. Il alerte sur les maladies potentielles transportées par le renard. «Même si ce n'est pas la rage, il y a la galle, la maladie de Carré, l'Échinococcose (...) Depuis des années, il n'y a plus de régulation. Il nous est interdit d’en tuer et les renards ont perdu leur distance à l'homme. Ils sont attirés par le compostage, les gens qui nourrissent leurs animaux à l'extérieur, ou qui leur donnent à manger. Un renardeau c'est mignon mais il ne faut surtout pas le faire», insiste-t-il, regrettant que de plus en plus de carnivores (renards, fouines, martres...) aient été retirés des animaux pouvant être chassés.

Appelant à réguler les populations de renards, présents jusque dans les quartiers de la capitale (Merl, Bonnevoie...), il souligne que les capturer pour les relâcher même à 20 km de là n'aurait pas d'utilité. «Ils peuvent faire des kilomètres. Avec du temps, un renard retrouverait son chemin vers Kehlen et son territoire».

(L'essentiel/Nicolas Martin)