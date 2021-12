Nouvelles mesures en préparation au Luxembourg

«Quelque chose se prépare», glisse une source à L'essentiel. Parmi les différents acteurs de la vie politique et de la société civile interrogés, les spéculations vont bon train mais personne ne se risque à un pronostic sur les annonces du gouvernement en rapport avec la crise sanitaire.

Le ministère d'État a toutefois confirmé la tenue d'un Conseil de gouvernement, suivi d'une communication officielle, mardi après-midi. Un point presse, à suivre en direct sur le site de L'essentiel, avec le Premier ministre Xavier Bettel et la ministre de la Santé, Paulette Lenert, se tiendra également mercredi, à 9h45, a annoncé le gouvernement ce mardi.

De Regierungsrot kënnt haut zesummen, fir ënnert anerem iwwert déi lescht Entwécklunge vun der Covid-Situatioun ze beroden. Muer ass e Pressebriefing um 09:45. — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) December 21, 2021

Signe d'une probable évolution législative, le bureau de la Chambre des députés a aussi été convoqué pour une réunion, mercredi, à 9h.

Selon nos informations, le Luxembourg ne décidera pas d'un confinement comme aux Pays-Bas. Des mesures restrictives touchant le secteur horeca et l’événementiel pourraient en revanche être discutées. Sont notamment envisagés la fermeture des bars et restaurants à 23h, voire 22h, mais également des limitations et des tests obligatoires avant les grands événements. Comme en France et en Belgique, les discothèques pourraient également faire les frais de ces mesures de freinage. Généralement informé en amont d'éventuelles mesures restrictives, l'Horesca se disait pourtant «plutôt optimiste» quant à l'absence de restrictions.

Pas d'obligation vaccinale?

Évoquée au cours des derniers jours, la vaccination obligatoire ne devrait pas être privilégiée. Cela ne signifie pas que l'idée est définitivement écartée. Le renforcement du CovidCheck avec notamment l'instauration du système 2G (vacciné ou guéri) pour le secteur des loisirs et 3G (vacciné, testé ou guéri) dans le monde du travail, à partir du 15 janvier, constituait déjà une pression maximale sur les personnes non vaccinées.

Une obligation vaccinale ferait office de dernière étape d'une stratégie de lutte contre la pandémie basée en majeure partie sur une très large vaccination de la population. Si les autorités ont d'abord repoussé le caractère obligatoire, les récentes communications du chef du gouvernement et de la ministre de la Santé indiquaient «ne plus l'exclure».

La propagation à venir d'Omicron

Rappelons également que cette nouvelle communication du gouvernement arrive dans un contexte de propagation du variant Omicron en Europe. Une perspective «qui inquiète le gouvernement», glisse une source. Réputé plus contagieux mais potentiellement moins sévère, ce variant originaire d'Afrique du Sud devrait être majoritaire dans les semaines ou mois à venir. Si un seul cas officiel a été répertorié au Luxembourg, une hausse des infections liée à l'émergence de ce variant dans le pays semble inévitable.

Enfin, M. Bettel et Mme Lenert devraient aussi évoquer les fêtes toutes proches avec Noël, en fin de semaine et Nouvel An, la semaine prochaine. Avec la tenue de nombreuses réunions de famille en intérieur au début de l'hiver, les autorités devraient rappeler l'importance d'un maintien des gestes barrières et inciter la population à avoir recours aux tests rapides.

(Thomas Holzer/L'essentiel)