Europol recherche un agresseur de Pétange

Les forces de l'ordre luxembourgeoises ont inscrit Edinjo Pulti, un Albanais de 40 ans, sur la liste des personnes les plus recherchées d'Europe. Le suspect est traqué dans toute l'Europe, depuis plusieurs jours, pour tentative de meurtre et trafic illégal d'armes, de munitions et d'explosifs.

Le 2 août 2020, l'individu armé d'un couteau aurait agressé deux hommes dans la rue, vers 21h, sur la place du marché de Pétange. Il aurait grièvement blessé l'un d'eux au ventre. Comme on peut le voir sur une vidéo réalisée par un témoin oculaire, de nombreux passants se trouvaient dans la rue, à ce moment-là. On peut également voir que l'assaillant avait dans un premier temps arrêté la voiture de ses victimes en provoquant une collision frontale avec sa propre voiture.

Arrestation à Pétange

Deux mois plus tard environ, le 15 octobre 2020, une autre tentative d'agression liée à cette première affaire avait eu lieu à Nancy, en France. Un coup de feu avait été tiré depuis une voiture vers les occupants d'un autre véhicule. Personne n'avait été blessé dans cette attaque.

Selon le Wort, le tireur présumé de Nancy et deux autres hommes ont été interpellés le 11 août 2021, tout près de la scène de crime de Pétange. Le parquet de Nancy avait auparavant adressé une demande d'entraide judiciaire aux autorités luxembourgeoises. Cette flambée de violence serait liée à une guerre entre deux gangs de dealers albanais.

