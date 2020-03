Encore trop de déchets recyclables à la poubelle

Avec 193,7 kilos de déchets par habitant en 2018, le poids des poubelles grises, celles pour jeter le tout-venant, a baissé de 13,2% par rapport à 2013 (223,2 kilos). Mais de gros progrès peuvent encore être réalisés. «On pourrait réduire de 65%» ce qu'il y a dans les poubelles grises, souligne Stéphanie Goergen, de l'Administration de l'environnement. Celle-ci a mené une étude sur le contenu des poubelles grises dans seize communes tests à travers le pays pour calculer la quantité de déchets jetés par les résidents.

100 000 euros à la poubelle



L'Administration de l'environnement a aussi trouvé de la monnaie et des billets en fouillant dans les déchets. En extrapolant, elle estime que quelque 100 000 euros finissent à la poubelle chaque année. Plus de médicaments



La quantité de médicaments jetés a augmenté, entre 2013 et 2018. «Ce qui est bien, c'est qu'ils ne sont pas jetés dans l'eau, dans les toilettes», affirme Carole Dieschbourg. «On va refaire passer le message, c'est extrêmement important pour la qualité de l'eau».

Sur les 193,7 kilos, on retrouve notamment «31% de déchets organiques, 18% de papiers et cartons et 17% de plastique». Autant de déchets pour lesquels «il existe des structures de collecte séparées. Il y a là un grand potentiel pour réduire ces déchets dans la poubelle grise». La quantité de plastique devrait notamment baisser dès la mi-2021 avec l'entrée en vigueur de la directive qui bannit les plastiques à usage unique.

54,6 millions de capsules de café

En effet, l'Administration de l'environnement a retrouvé dans les poubelles du Luxembourg 23,3 millions de pailles, 76 millions de cotons-tiges, 12,9 millions de gobelets ou encore 2,1 millions d'assiettes... 24,2 millions de bouteilles en plastique, soit 2,6 kilos par habitant, ne sont pas parties au recyclage. Il va aussi y avoir du boulot pour les 54,6 millions de capsules de café jetées à la poubelle en 2018, contre 40,8 millions en 2013. «On peut améliorer ça par des campagnes d'information quand les communes mettent en place des collectes séparées. Plein de structures existent déjà, mais il faut que les gens les utilisent», estime Stéphanie Goergen.

«Certaines fractions ont augmenté, comme les produits d'hygiène ou les capsules de café. Il faut faire plus de sensibilisation au niveau de ces produits», martèle la ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg (Déi Gréng). «On voit aussi les différences entre les différents systèmes de taxation des communes. Si on pèse, il y a beaucoup moins dans la poubelle grise. Et on voit bien la différence entre les systèmes de pollueur payeur. Si ce principe est appliqué au maximum et de manière cohérente, les déchets vont diminuer. Cela nous fera travailler avec les communes pour avoir les meilleurs résultats possibles». Plusieurs directives sur l'économie circulaire qui portent sur le recyclage des déchets vont être transposées. «On va déposer les projets de loi avant l'été».

(Jérôme Wiss/L'essentiel)