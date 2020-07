La crise du Covid a (un peu) éclipsé les sujets écolos

«Pour gérer la crise, il a fallu engager beaucoup d'énergie. En tant que fraction parlementaire, on s'est beaucoup penché sur des thèmes liés à la crise, comme la santé, mais aussi les aides pour les entreprises et les salariés», rappelle Josée Lorsché, cheffe de fraction parlementaire Déi Gréng. Les thèmes de prédilection du parti écolo fort de neuf députés et membre de la coalition qui gouverne ont du coup été un peu éclipsés, même si le programme de relance verte montre qu'ils n'ont pas été oubliés.

Une année bien remplie



L'équipe verte à la Chambre est à majorité féminine, avec cinq députées et quatre députés, auxquels ont peut ajouter l'eurodéputée Tilly Metz. En une saison parlementaire, l'équipeéecolo a posé 91 questions parlementaires, dix questions orales, et déposé six motions et deux résolutions. À Strasbourg, Tilly Metz a fait 20 propositions de résolution, rendu un avis en tant que rapporteur et 4 en tant que rapporteur fictif. L'équipe parlementaire, d'une moyenne d'âge de 46 ans, s'est renouvelée cette année avec deux nouvelles députées.Semiray Ahmedova et Chantal Gary ont remplacé Henri Kox entré au gouvernement et Roberto Traversini, poussé à la démission par les affaires.

«On va de nouveau se pencher sur les dossiers verts qui ont été mis un peu à l'écart à cause de la crise», assure Josée Lorsché. «Le plan climat pour la réduction des émissions de CO2» sera une des priorités de la prochaine année parlementaire. Autre dossier brûlant, le logement, sur lequel la fraction verte travaille avec le ministre Henri Kox, Vert lui aussi. «On sait qu'on manque de logements locatifs et de logements abordables. C'est lui qui va faire bouger les choses en se rapprochant des communes qui sont amenées à investir et à s'investir dans le logement abordable» estime la cheffe de file des députés Gréng.

Le budget en point de mire

Enfin, priorité de toujours chez les écologistes, la mobilité reste cruciale pour le Luxembourg. «On l'a déjà mis en place avec quelques tronçons du tram, on a des investissements énormes dans le réseau ferroviaire. Mais il faut continuer à travailler sur le sujet, notamment avec les pistes cyclables qui doivent être sécurisées. Les gens préfèrent rouler à vélo si les pistes sont sûres». La création de pistes sécurisées entre de grandes villes comme Luxembourg - Esch ou Bettembourg - Luxembourg sont ainsi à l'étude.

Même éclipsés par le virus, les sujets écolos et climatiques ne sont donc jamais très loin. Et ils devraient revenir sur le devant de la scène bientôt, dans le cadre de l'élaboration du budget 2021, par exemple, dont le député Déi Gréng François Benoy a été désigné rapporteur...

(jw/L'essentiel)