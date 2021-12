L'arnaque par téléphone devient très inquiétante

Ce début de semaine est encore marquée, au Luxembourg, par une recrudescence des arnaques par téléphone. Les forces de l'ordre avaient déjà émis une alerte il y a quelques jours, mais le nombre d'appels frauduleux n'a pas cessé et les inquiétudes sont de nouveau partagées ce mardi. De nombreux résidents sont en effet contactés par un numéro luxembourgeois, qui commence souvent par 671, avec au bout du fil un homme qui se présente comme policier et qui s'exprime en anglais.

L'individu prétend être un agent luxembourgeois, ou bien d'Interpol ou d'Europol, et demande à son interlocuteur d'appuyer sur une touche pour obtenir des informations personnels. L'appel est très certainement enregistré. «Il ne s'agit PAS de véritables fonctionnaires de police luxembourgeois et cela ne correspond pas non plus à la procédure, martèle la police dans un communiqué. Nous rappelons que tout agent de police au Luxembourg maîtrise le luxembourgeois, l'allemand et le français».

Des craintes partagées dans le même temps par le ministère de la Justice, qui signale que certaines fois, le fraudeur se fait aussi passer pour un membre du ministère. «Il s'agit d'une arnaque!», glisse le gouvernement à L'essentiel. Pour faire face, quelques conseils simples: en cas de doute ne décrochez pas, laissez sonner jusqu'au bout, et surtout ne rappelez pas. Vous pouvez également bloquer ces numéros et le signaler à votre opérateur téléphonique. Faites passer le message autour de vous et n'hésitez pas à surveiller en détail votre facture téléphonique.

