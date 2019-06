«Je peux gérer beaucoup d'infos à la fois»

CEO de Luxlait depuis un peu moins d'un an, Gilles Gérard a répondu aux questions de Jean-Luc Bertrand, dans la séquence «Speed Dating», diffusée tous les jours sur L'essentiel Radio. Le dirigeant d'une des plus vieilles entreprises luxembourgeoises, qui fête cette année ses 125 ans, se souvient avec nostalgie de ses jeunes années. «Mon meilleur souvenir de mes 18 ans, c'est l'obtention de mon bac mathématique. J'adore les maths. J'ai fait beaucoup de travail pour l'obtenir, et quand j'ai vu mon nom sur la liste des reçus, ça m'a procuré pendant quelques heures des moments de bonheur intenses et inoubliables».

«Don't You (Forget About Me» des Simple Minds (1985)



«J'ai choisi ce titre parce que c'est la première chanson que j'ai entendue lors de mon premier concert de mes premières vacances sans mes parents, quand j'étais adolescent», se souvient Gilles Gérard. «C'est un moment de ma vie dont je suis très nostalgique et à chaque fois que j'entends cette chanson je pense à ces moments-là».





De manière plus pragmatique, Gilles Gérard «peut gérer beaucoup d'informations à la fois, ce qui dans ma fonction est assez indispensable, puisque je reçois beaucoup de données. Ce qui par ailleurs est assez stressant mais c'est une condition sine qua non pour exercer ce genre de métier». Un flux d'informations qui peut, dans le privé, le conduire à certaines bourdes. Ainsi, ce moment de gêne en France. «J'étais sur les planches à Deauville avec ma femme et j'ai abordé une personne que je croyais connaître. J'ai parlé quelques instants avec ce monsieur de choses et d'autres et au fur et à mesure je me suis rendu compte que je le connaissais parce que c'est un journaliste très connu de la télé. Je ne me suis pas démonté, j'ai cherché une porte de sortie, j'ai continué la conversation, je l'ai salué et je suis parti. Ça a bien fait rire ma femme qui est en train de le raconter à tout le monde».

Mais c'est une autre rencontre qui a émerveillé ce passionné de science fiction. «La plus belle rencontre dans ma vie a été celle avec Steven Smith, un astronaute américain avec lequel j'ai passé quelques jours de vacances, dans le sud de la France, chez des amis où il était invité comme moi. Il est sorti plusieurs fois dans l'espace, seul, avec sa combinaison comme seule protection». Les conversations ont été captivantes, pour Gilles Gérard, qui aurait rêvé d'être pilote de chasse. «Il m'a dit, "une des plus grandes vertus pour être astronaute c'est d'être calme". Ce que je ne suis pas du tout».

