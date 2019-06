Le pays veut améliorer la qualité de ses cours d'eau

«Ces insinuations propagées par le World Wild Fund For nature (Fonds mondial pour la nature) sont exagérées et ne reflètent pas l'intégralité de la problématique», s'insurge André Weidenhaupt, premier conseiller du gouvernement au ministère de l'Environnement.

L'ONG évoque en effet des «rivières, des lacs et des zones humides dans un état déplorable», et laisse entendre par ailleurs que le Luxembourg est à la solde des lobbyistes «qui représentent les industries minières et hydroélectriques».

André Weidenhaupt remet d'ailleurs les choses au point. «La directive-cadre sur l'eau (DCE) ne concerne que les cours d'eau et les eaux souterraines, mais pas les lacs ni les zones humides. Quant à la qualité des eaux, elle est certes moyenne, comme le stipule la directive, mais pas déplorable. Les cours d'eau du pays sont généralement petits et ils sont par conséquent plus vulnérables face à une pollution (agricole, humaine...)».

«Le Luxembourg s'est engagé durablement pour améliorer la qualité des eaux»

Mais contrairement aux allégations de WWF, «le Luxembourg s'est engagé durablement pour améliorer la qualité des eaux dans le respect et l'esprit de la directive».

L'an dernier, 91,55 millions d'euros de subsides ont été accordés pour financer des stations d'épuration, favoriser la réduction des engrais, des pesticides dans l'agriculture et pour contribuer à la renaturation des cours d'eau. «Nous allons poursuivre dans cette voie pendant cette législature. Nous n'avons aucun intérêt à affaiblir la directive».

