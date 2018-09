44% des résidents sont déjà montés dans le tram

Si 56% du millier de résidents interrogés par TNS Ilres indiquent n’avoir encore jamais pris place dans le tram, ils sont 44% à avoir fait un petit bout de chemin à son bord. C’est 16 points de plus qu’en janvier 2018, quelques semaines après sa mise en service. Preuve que le tram entre petit à petit dans les habitudes des résidents. Même s’il faudra du temps: ils sont en effet 27% à ne l’avoir utilisé qu’entre une et trois fois en l’espace de 9 mois et ils ne sont que 2% à l’utiliser régulièrement pour aller au travail.

Mais les résidents ne sont pas fermés à l’idée de changer leurs habitudes puisque 75% des personnes interrogées seraient enclines à utiliser davantage les transports publics avec l’arrivée du tram. Alors que de nombreuses voix s’étaient élevées contre le projet, ils sont aujourd’hui 86% à estimer que le tram est une bonne chose (dont 36% une très bonne chose) et 81% recommandent son utilisation à leur entourage.

Correspondances à améliorer

Un tram qui plaît esthétiquement à 97% des résidents qui l'ont testé. Ils louent son confort (92% de satisfaits), l’aménagement de ses quais (92%) ou encore la fréquence des rames (87%). Le fonctionnement du funiculaire plaît à 78% des usagers. Cela pêche encore un peu au niveau des correspondances avec le train (seulement 57% de satisfaits) et des bus (64%).

Alors que se profile la semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre, le ministère des Infrastructures et du Développement durable, qui a commandé ce sondage, a voulu savoir quels projets avaient amélioré les déplacements des résidents. Les projets qui remportent le plus de satisfecit sont les nouveaux P+R dans les régions frontalières (94%), devant la mise en place de la télématique (93%), les nouveaux P+R à Luxembourg, l’arrêt de tram sous le Pont rouge et l’extension du réseau ferroviaire (92%).

(mc/L'essentiel)