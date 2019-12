Le Luxembourg bien représenté dans «La Liste»

«La Liste», reprenant une sélection de 1 000 restaurants qualifiés de «meilleurs au monde» est sorti récemment et le Luxembourg s'y distingue avec cinq représentants. On y retrouve des étoilés au «Michelin» avec, dans l’ordre des notes: Ma Langue Sourit à Moutfort, Léa Linster à Frisange, le Clairefontaine à Luxembourg, La Distillerie à Bourglinster et le Mosconi dans la capitale.

Pour établir le classement, les évaluations attribuées par des guides et publications, ainsi que les avis des internautes sont compilés. Sur le podium mondial de «La Liste», on retrouve dans l'ordre le Japon (avec 148 restaurants), la Chine (143) et la France (116). Avec cinq restaurants, le Luxembourg se place entre la Grèce (5) et le Chili (4). L'Allemagne se classe 8e avec 53 restaurants et la Belgique se classe 13e avec 25 restaurants.

Ma Langue Sourit à Moutfort

Léa Linster à Frisange

Le Clairefontaine à Luxembourg

La Distillerie à Bourglinster

Le Mosconi à Luxembourg

(L'essentiel)