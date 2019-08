Des fermetures sur le rail prévues dès ce lundi

Les passagers des lignes de trains 10, 30, 60 et 90 vont à nouveau devoir utiliser les bus de remplacement en raison de travaux programmés sur le rail par les CFL. Des livrets détaillant les mesures de substitution sont déjà à la disposition des clients dans les gares concernées.

Le tronçon entre Luxembourg et Bettembourg des lignes 60 (Luxembourg – Esch-sur-Alzette ‒ Pétange ‒ Rodange) et 90 (Luxembourg – Bettembourg – Thionville – Metz – Nancy) sera à nouveau fermé de ce lundi au vendredi 23 août inclus. C'est la construction de la toute nouvelle ligne qui se poursuit. Sa mise en service est prévue pour 2024. Les CFL en profitent dans le même temps pour intervenir sur la canalisation principale en gare de Bettembourg et pour effectuer des travaux de voies sur le tronçon fermé.

Maintenance et nouvelles constructions

Les tronçons entre Ettelbruck et Diekirch et entre Ettelbruck et Troisvierges de la ligne 10 (Luxembourg – Troisvierges – Gouvy) seront eux fermés du samedi 24 août au dimanche 15 septembre. Les CFL effectueront divers travaux de maintenance et de construction et travailleront sur le renouvellement de la gare d'Ettelbruck. Sur le tronçon entre Luxembourg et Ettelbruck, fermé du vendredi 27 septembre, dès 22h, au dimanche 29 septembre, des travaux de finition auront lieu au niveau de l’ancien et du nouveau viaduc Pulvermühle et le renouvellement de la gare de Mersch se poursuivra.

Sur la ligne 30, aucune circulation ferroviaire n’aura lieu entre Oetrange et Trèves, du samedi 24 août au dimanche 8 septembre, ainsi que le week-end des 14 et 15 septembre. Des voies seront renouvelées en gare de Wecker et entre Manternach et Wasserbillig et des travaux de caténaires sont prévus à Wasserbillig. Le tronçon entre Luxembourg et Oetrange, quant à lui, sera fermé le week-end des 28 et 29 septembre, dans le cadre du réaménagement du tronçon Luxembourg ‒ Sandweiler ‒ Contern.

(L'essentiel/sg)