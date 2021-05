La Chambre des députés va plus se féminiser

Deux femmes en plus à la Chambre des députés. Ce mois de mai marque la mi-mandat et, comme toujours à cette échéance, les députés déi Lénk démissionnent et sont remplacés par les colistiers les mieux classés derrière eux aux dernières élections législatives. Et cette fois, deux femmes remplacent deux hommes, David Wagner et Marc Baum cédant leurs sièges à Nathalie Oberweis et Myriam Cecchetti. Elles sont d'ailleurs les deux premières députées de l'histoire de leur parti.

Avec ce mouvement, le nombre de femmes siégeant à la Chambre des députés passera de 19 actuellement à 21, soit un peu plus d'un tiers des 60 représentants élus. «La Chambre n'a jamais été aussi féminine», confirme une porte-parole du parlement. Une féminisation qui diffère toutefois d'un parti à l'autre, déi Lénk s’apprêtant à devenir la seule sensibilité politique 100% féminine.

50% de femmes au LSAP, 28,6% au CSV

Ainsi, deux des quatre fractions parlementaires sont présidées par des femmes: Déi Gréng par Josée Lorsché et le CSV, plus important contingent de députés, par Martine Hansen, qui partage désormais sa responsabilité avec Gilles Roth. Mais deux sensibilités politiques vont rester des clubs pour hommes: les électeurs ont envoyé à la Chambre des représentants exclusivement masculins des Pirates (deux élus) et de l'ADR (4 députés). On notera d'ailleurs que l'ADR, présente à la Chambre depuis 1989, a occupé au fil des législatures 32 mandats avec 12 députés différents, tous des hommes.

Les quatre gros partis (DP, LSAP, Déi Gréng et CSV) se partagent 52 sièges, dont 19 sont occupés par des femmes (36,5%). Déi Gréng disposent de la fraction parlementaire la plus féminisée, avec cinq femmes et quatre hommes. Le LSAP suit avec une parité parfaite, cinq hommes et cinq femmes sur dix députés. Les socialistes reviennent de loin, puisqu'au soir des élections, aucune femme n'avait été élue. Les départs vers le gouvernement avaient permis de faire monter des femmes à la Chambre.

Quant au CSV, il compte 6 députées parmi ses 21 élus (28,6%). Enfin, un élu DP sur quatre est une femme, avec 3 députées sur 12. Et pour mémoire, la socialiste Marguerite Thomas-Clement a été la première femme élue à la Chambre des députés, en 1919. L'année où les femmes ont obtenu le droit de vote et le droit d'être élues, en même temps que l'instauration du suffrage universel.

(jw/L'essentiel)