Auchan doit rappeler des nuggets de poulet

La chaîne de supermarchés Auchan a informé mercredi l'autorité de sécurité alimentaire que le produit surgelé «Iglo 12 nuggets de poulet 250 grammes» pourrait contenir des morceaux de fromage, donc un produit laitier. Or, ceci n'est pas indiqué sur l'emballage. Les personnes allergiques ne doivent donc pas consommer les nuggets, ou alors avec prudence.

La consommation de produits laitiers peut entraîner, chez les personnes allergiques et souffrant d'intolérance au lactose, des problèmes de peaux, aux yeux, sur l'appareil digestif et les voies respiratoires. Les lots concernés portent les numéros «9271FW124 / 05:00 - 06:00» et «L9271GW124 / 06:00 - 07:00» avec une date de péremption en décembre 2020.

(L'essentiel)