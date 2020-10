«Se débrouiller avec les soignants du Luxembourg»

Plus aucun soignant français, belge ou allemand ne sera prochainement recruté par les Hôpitaux Robert Schuman (HRS) à Luxembourg et à Esch-sur-Alzette, a indiqué, ce mercredi matin, à RTL, Claude Schummer, le directeur des HRS.

«On risque d’avoir des problèmes si les pays limitrophes ferment leurs frontières et imposent des réquisitions du personnel soignant résidant en France, en Belgique et en Allemagne», a souligné Claude Schummer, à qui on a également conseillé de «se débrouiller avec le personnel habitant au Grand-Duché».

Des voix se sont élevées en France et en Belgique

La Télévision locale de la province de Luxembourg (TV Lux) a indiqué que cette décision était saluée par les hôpitaux de la province voisine au Grand-Duché. «En 2020, plus de quarante infirmières ont quitté Vivalia, et cela représente environ 20 à 25% de départs en plus que l’an dernier», a confirmé Yves Bernard, le directeur général.

Face à l'augmentation de cas positifs au Covid-19 et à la saturation attendues des unités de soins intensifs dans des hôpitaux de la Grande Région, plusieurs voix se sont récemment élevées en France et Belgique pour dénoncer le recrutement de soignants par le Grand-Duché.

(fl/L'essentiel)