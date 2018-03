Elle dénonce l'état «inacceptable» de la N10

Gaby habite à Dasbourg-Pont et travaille comme vendeuse à Marnach. C’est à peine à 6 km de là si elle empruntait la N10. Sauf que vu l’état de la route, elle a décidé de faire un détour: «4 km de plus à l’aller et 4 km de plus au retour et cela six jours par semaine», déplore-t-elle dans un post Facebook qui est devenu viral (plus de 300 partages en moins de 24 heures). «Est-ce que vous pensez que notre environnement se réjouit que je conduise 48 km de plus par semaine?».

Gaby admet que de nombreux efforts ont été faits sur les routes du Nord, «la plupart des routes sont aujourd’hui correctes», reconnaît-elle. Mais l’état de la N10 à cet endroit est inacceptable.

Il y a un an, le 22 mars 2017, le député DP André Bauler avait interpellé le ministre des Infrastructures au sujet de cette portion de la N10. À l’époque, François Bausch lui avait répondu que ses «services étaient en train d’élaborer une nouvelle variante (…) afin de trouver un consensus entre sécurité et impact sur l’environnement naturel». Et il soulignait qu’il n’était «pas possible d’avancer une date précise pour le commencement des travaux de redressement du tronçon de la route N10 entre Dasbourg-Pont et Marnach», mais qu’«une fois les travaux lancés, leur durée est estimée à 200 jours et la déviation se fera habituellement par le CR342 entre Rodershausen et Hosingen».





(dix/L'essentiel)