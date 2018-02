Les travailleurs frontaliers ne sont plus assez jeunes

Le dynamisme du marché du travail luxembourgeois est-il en danger? Pendant des années, le Luxembourg avait pu compter sur la main d'œuvre frontalière et étrangère pour rajeunir sa population active. Mais la tendance est aujourd'hui tout autre. Selon une étude du Liser (Luxembourg institute of socio-ecnonomic research), depuis la fin des années 2000, la présence des frontaliers et des résidents étrangers sur le marché du travail luxembourgeois ne suffit plus à retarder le vieillissement de la population active.

En 1994, le travailleur frontalier était le plus jeune (en moyenne 33,9 ans), suivi de près par le salarié résident étranger (34,8 ans), alors que le salarié luxembourgeois avait en moyenne 37,4 ans. Depuis, si ces trois catégories ont chacune pris de l'âge, les frontaliers et résidents étrangers ont connu un vieillissement plus rapide. Ainsi, sur la période 1994-2017, l’âge moyen des salariés résidents luxembourgeois n'a progressé que de 3,6 ans, là où il a augmenté de 6 ans pour les salariés résidents étrangers et de 6,9 ans pour les frontaliers.

Parmi l'ensemble des salariés du pays, la part de jeunes (15-34 ans) a naturellement baissé, passant de 52,7% en 1994 à 31,4% en 2017. Une diminution accentuée chez les travailleurs frontaliers: l'an dernier, seul un tiers d'entre eux (30,6%) était «jeune», soit deux fois moins qu'il y a près de 25 ans (61,4% en 1994). D'un autre côté, la part relative des seniors (plus de 50 ans) dans la population active a été multipliée par 3,6 pour les frontaliers et «seulement» par 1,9 pour les résidents luxembourgeois.

(jd/L'essentiel)