Le rêve américain gâché d’un jeune de Remich

«La pire douleur que je n'ai jamais ressenti». Le 22 juillet dernier, la vie de Max Ouazana a basculé en l'espace d'un instant, dans une rue de San Francisco. Ce jour-là, le jeune homme de 27 ans quitte un peu plus tôt que prévu le restaurant où il travaille. Privé de sa voiture en réparation, il empreinte un scooter électrique. «J'ai appelé ma copine pour lui dire que j'arrivais, mais je ne suis jamais rentré», raconte-t-il a «L'essentiel».

Sur la route, Max est violemment percuté par une voiture qui circule à contre-sens. Projeté au sol, le Français est gravement blessé. En plus de plusieurs hématomes aux côtes et au visage, il souffre d'une fracture du tibia, du péroné et du fémur. Plus de huit heures d'opération sont nécessaires pour sauver sa jambe. Fort heureusement, l'intervention chirurgicale se déroule bien, et Max peut rentrer chez lui au bout de six jours.

200 000 dollars de frais médicaux!

Une longue période de convalescence débute alors entre douleurs nocturnes, traumatisme psychologique et dépendance. Cloué au lit, le jeune homme originaire de Remich vit difficilement l'après-accident. Et ce malgré sa capacité de résilience. «Il y a des jours où tout va bien, d'autres où c'est la dépression qui me guette». Car aux problèmes de santé vient s'ajouter l'effrayante question financière.

Aux États-Unis, la couverture santé n'est pas prise en charge par la collectivité au contraire du Luxembourg, et Max s'interroge sur la note qu'il devra payer pour ses soins médicaux. 60 000 dollars pour l'hospitalisation, 80 000 pour les opérations, 5 000 pour le transfert en ambulance, sans oublier les médicaments et la kiné, les chiffres sont vertigineux. «Je pense en avoir pour 200 000 dollars minimum», estime Max. «Mon assurance m'a déjà dit que la réparation de mes dents était considérée comme de l'esthétique, donc pas prise en charge». Une illustration qui donne le ton.

Pour le règlement des frais, tout dépendra de l'assurance du chauffeur qui l'a percuté, de sa propre couverture assez sommaire, voire d'un éventuel procès. Le jeune homme est dans le flou, mais il n'est pas exclu qu'il se retrouve bientôt avec des dettes considérables, sans possibilité de travailler en raison de son état de santé. «En même temps, j'ai aussi mon loyer à payer, je dois continuer à vivre».

«C'est beau de voir cet élan de solidarité»

Dans une situation compliquée, Max peut compter «sur l'aide de la famille et de ses amis» mais aussi sur la contribution de personnes qu'il ne connait pas, via une cagnotte mise en place pour l'aider. 4 000 dollars ont déjà été transférés. «C'est beau de voir cet élan de solidarité», se félicite le jeune ingénieur du son, qui a vu son activité professionnelle se réduire en raison de la pandémie.

Après quatre ans outre-Atlantique et des études brillantes en Californie, il n’envisage pas un retour au Luxembourg, où ses parents habitent. «De toute façon, je ne peux pas prendre l'avion pour le moment». Et sa préoccupation n'est pas là pour le moment. «J'espère surtout pouvoir remarcher normalement et reprendre un jour le sport. Les médecins m'ont dit que ce serait possible d'ici un an». Malgré les incertitudes, le marathon est lancé...

(Thomas Holzer/L'essentiel)