Premiers cas de maladie de Lyme au Luxembourg

Le printemps marque le retour de la saison des tiques. Dès que les températures dépassent les 8°C, celles-ci redeviennent actives. Au Luxembourg aussi, le phénomène est «très actuel», comme l'a déclaré le ministère de la Santé à L'essentiel. Les acariens qui se nourrissent de sang sont présents sur une vaste superficie et se trouvent partout où règne une «certaine humidité», «ce qui leur permet de survivre». «On les trouve dans les zones humides à faible densité de plantations, surtout dans l'herbe et les arbustes», explique Pierre Weicherding, médecin-chef de la division de l'inspection sanitaire.

Ces derniers jours, des tiques auraient été détectées par certains propriétaires de chiens et de chats. Ce phénomène serait en partie dû aux températures clémentes. «Les animaux domestiques qui passent beaucoup de temps à l'extérieur, sont actuellement infestés de tiques», dit-on. Même si on ne dispose pas de chiffres précis, le médecin recevrait, ces temps-ci, «de nombreux appels de la part de Luxembourgeois inquiets». Les pharmacies viendraient, quant à elles, à manquer de produits antitiques destinés aux animaux domestiques.

Le Dr. Weicherding conseille aux personnes ayant passé beaucoup de temps à l'extérieur et ayant été en contact avec des animaux domestiques d'inspecter minutieusement chaque partie de leur corps.

16% des tiques du Luxembourg sont dangereuses

Une morsure de tique peut causer la borréliose (encore appelée maladie de Lyme), une maladie infectieuse due à une bactérie. Au stade I (2 à 30 jours après morsure par une tique infestée), une plaque rouge apparaît à l'endroit de la morsure. Selon le stade auquel on se trouve, la borréliose peut entraîner divers types d'inflammations des nerfs. Au Luxembourg, 16% des tiques sont infestées par l'agent de la borréliose. Chaque année, 100 cas suspects sont signalés. «Cette année, on en a déjà signalé trois», selon M. Weicherding. La maladie se soigne par antibiotiques. Elle ne se propage dans le corps qu'au bout de huit heures après morsure. Il convient, par conséquent, d'extraire la tique le plus rapidement possible, de préférence au cours des huit premières heures.

En plus d'une extraction rapide de la tique, il convient de désinfecter l'endroit de la morsure. Le Dr. Pierre Weicherding conseille de marquer l'endroit de la piqûre au marqueur indélébile et de l'observer pendant plusieurs jours. Il est normal qu'une petite plaque rouge apparaisse peu de temps après une morsure. En revanche, si cette plaque s'étend et forme des cercles autour de la piqûre, si fièvre et frissons apparaissent après la morsure, il faut immédiatement consulter un médecin, selon le ministère de la Santé.

Outre la borréliose, les tiques sont également les vecteurs de la méningo-encéphalite à tiques (FSME) qui peut provoquer une inflammation des méninges et de l'encéphale. Aucun cas de ce type n'a, pour l'instant, été signalé au Luxembourg.

Sur le site du ministère luxembourgeois de la Santé, vous trouverez des informations sur la manière de se protéger contre les tiques.

(Franziska Jäger/L'essentiel)