Un lynx a-​​t-​​il été aperçu à Linger, ce mercredi soir?

Elsa Rodrigues n'en revient toujours pas et elle est persuadée de ne pas avoir croisé la route d'un «simple» chat, ce mercredi soir, lorsqu'elle effectuait son jogging, là où elle court deux fois par semaine. Par écrit et encore au téléphone, elle nous a confié ses incertitudes.

A-t-elle croisé la route d'un lynx, rue du Bois à Linger, localité où elle habite depuis cinq ans et où elle n'avait jamais vu ça? C'est la question qu'elle se pose et qu'elle nous a relayée avec trois photos via notre onglet Mobile Reporter.

«Cette "bête" était allongée dans un champ et je n'ai pas osé m'en approcher», nous a-t-elle encore précisé. «Je me trouvais plus ou moins à 150 m et je n'étais pas en mesure de zoomer plus avec mon smartphone. Ce n'était pas un chat sauvage et cet animal était plus gros qu'un chien. Il était là tranquillement à nous fixer tranquillement au soleil, à proximité des maisons». Et Elsa de nous indiquer encore qu'elle n'a pas prévenu la police, mais qu'elle est persuadé que quelqu'un a dû s'en charger. Affaire à suivre...

(fl/L'essentiel)