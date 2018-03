Des offres d'emploi pour tous au salon Moovijob

La foule se massait déjà avant l'ouverture des portes du salon, à 9h30 ce vendredi matin, au Kirchberg. La huitième édition de Moovijob Tour a pris ses quartiers pour la journée à l'Europan Convention Center, pour un rendez-vous de plus en plus incontournable pour qui recherche un emploi ou un stage au Grand-Duché. Quelques 2 500 postes sont à pourvoir sur place. « Nous avions plus de 7 000 candidats inscrits, contre environ 6 000 l'an dernier. Sur cette base, on peut estimer qu'il y aura au total autour de 10 000 visiteurs », se satisfait Yannick Frank, country manager Luxembourg chez Moovijob.

Avec une quarantaine d'exposants sur les quelques 150 entreprises représentées, l'informatique continue de se tailler la part du lion. Thomas, 20 ans, l'a bien compris. En BTS informatique à Metz, il rentrera en licence en alternance l'an prochain et cherche une entreprise pour l'accueillir. Confiant sur la bonne santé du secteur, il voit dans sa jeunesse un atout. « A mon niveau d'études, je suis encore malléable, je peux adapter ma formation aux besoins de l'entreprise si elle m'intéresse », souligne-t-il.

A côté de l'IT, le secteur financier se redresse, avec des banques et des fiduciaires également venues en nombre. « Il y a eu une période un peu moins bonne après la crise dans le secteur de la finance, mais là ça reprend clairement. Nous avons une cinquantaine de postes à pourvoir, 80 avec les stages, et il y en a pour lesquels on a du mal à trouver car il y a peu de candidats sur le marché. Au niveau de la réglementation qui est de plus en plus importante par exemple, les profils sont difficiles à trouver car toutes les banques y sont confrontées et cherchent ces personnes », confirme Patrick Lhuillier, HR businnes partner à la Banque internationale à Luxembourg (BIL), qui a placé cinq recruteurs sur le stand, soit un de plus que l'an passé.

«Au feeling»

La construction figure également parmi les secteurs en pénurie de main d’œuvre. « Il y a beaucoup de projets au Luxembourg, et les entreprises ont besoin de personnel. Sauf que l'on recherche tous les mêmes profils », constate Cindy Bach, gestionnaire des ressources humaines à la Compagnie luxembourgeoise d'entreprises (CLE), qui dans l'idéal, repartirait bien avec une équipe complète pour réaliser un chantier, entre chef de projet, ingénieur, chef de chantier, ou encore conducteur de travaux. Avec des arguments : les métiers ont évolué en termes de pénibilité et s'éloignent de l'image peu attractive qui y est souvent associée. « Et les rémunérations sont intéressantes. »

Faisant la queue à proximité, et sympathisant en attendant, Djamila et Soline ne sont pas tentées pour autant. « Je viens de démissionner et, à 48 ans, on sait ce qu'on veut et surtout ce que l'on ne veut pas », lance Djamila, venue de Roodt-sur-Syre. Compétente dans les domaines des ressources humaines et du juridique, elle vise cette fois un poste axé sur la fiscalité. « Je vais me former à partir de septembre dans cette matière. Je me suis toujours formée en continue, c'est important pour rester employable par rapport aux nouveaux diplômés », estime-t-elle, bien décidée à distribuer la quarantaine de CV qu'elle a apporté, tout en ayant ciblé certaines sociétés au préalable. Soline, 26 ans, avoue être moins organisée, mais tout aussi décidée. « Je viens aussi de démissionner, d'un poste de vendeuse conseillère, et je cherche un poste plus épanouissant. J'y vais au feeling, en espérant avoir de bons contacts ».

(Mathieu Vacon/L'essentiel)