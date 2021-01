Le litre de diesel augmente encore au Luxembourg

Depuis le 7 novembre dernier, le prix du diesel a enregistré six hausses consécutives. À la première date indiquée, il était proposé à 0,928 euro/litre. À compter de ce jeudi 28 janvier, il s'affichera à 1,074 euro/litre, soit une nouvelle augmentation d'un demi-centime par litre.

En un peu plus de deux mois et demi, le litre de diesel a ainsi enregistré une hausse de plus de 14 centimes.

Aucun changement n'interviendra en revanche pour les prix de l'essence, a indiqué le gouvernement. Depuis le 16 janvier dernier, le sans plomb 95 et le sans plomb 98 sont proposés respectivement à 1,176 et 1,244 euro/litre.

(L'essentiel)